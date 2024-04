L’evento: Università a porte aperte

Al via oggi e domani l’Open Day, la due giorni di UniPg per presentare l’offerta formativa alle future matricole. L’appuntamento è al Barton Park dalle 8,30 alle 18 e non ci si limita ad illustrare i vari percorsi. Anche in questa edizione le aspiranti matricole saranno accolte nei punti informativi dei quattordici Dipartimenti dal corpo docente e dalle studentesse e studenti già frequentanti, così da poter raccogliere le informazioni utili su tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico e soddisfare ogni quesito sulle materie di studio, sugli sbocchi occupazionali e sulle opportunità che offre ciascun corso; sarà anche l’occasione per conoscere le procedure di partecipazione ai test di selezione per i corsi ad accesso programmato nazionale. L’Open Day sarà anche l’occasione per conoscere i numerosi servizi che l’Ateneo ha attivato per garantire il benessere della comunità studentesca, fra cui lo sportello psicologico, pedagogico, il laboratorio di tecnologie inclusive, lo sportello antiviolenza e i servizi dedicati agli studenti con disabilità. Sarà inoltre possibile partecipare a lezioni tipo, attività teoriche pratiche, laboratori e seminari.

Spazio anche al tema di come si studia all’Università degli Studi di Perugia, con particolare riferimento ai servizi e alle mediazioni inclusive. Dalle 14.30 alle 16 è in programma un incontro (che potrà essere seguito anche a distanza) rivolto a famiglie, futuri studenti e insegnanti delle scuole che si occupano dell’inclusione.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.