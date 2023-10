"Letture con la pancia a Bastia Umbra per mamme in dolce attesa"

"Letture con la pancia per mamme in dolce attesa" è una delle tante iniziative promosse dalla Biblioteca comunale "Alberto La Volpe" in collaborazione con il Centro Donna dell’Ospedale di Assisi e riservato alle donne del corso di accompagnamento alla nascita. Un nuovo appuntamento è fissato per oggi, alle ore 10.30, negli spazi della biblioteca dove il personale e le volontarie "Nati per Leggere" incontreranno un gruppo di gestanti e affiancheranno le ostetriche nei corsi di accompagnamento alla nascita: lo scopo è quello di promuovere la salute delle donne in gravidanza e del neonato attraverso un percorso educativo di informazione a sostegno delle mamme e dei papà, per aiutarle nella transizione alla genitorialità.

L’iniziativa dedicata alle future mamme proseguirà poi con un doppio appuntamento, sempre in Biblioteca, nel mese di novembre in occasione della Settimana Nazionale "Nati per Leggere". Martedì 21 novembre, alle ore 10.30, è in programma "Una coccola al sapore di latte" a cura delle ostetriche del Centro Donna dell’Ospedale di Assisi e poi mercoledì 22 novembre con le letture "Nati per Leggere" dedicate alle bambine e ai bambini da 0 a 6 anni. Gli appuntamenti sono inseriti all’interno del programma che vede Bastia Umbra impegnata nella celebrazione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per ribadire la necessità di tutelare i diritti dei minori in ogni parte del mondo con lo scopo di riconoscere l’allattamento al seno come un diritto fondamentale della mamma e del bambino.