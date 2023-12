“L’etica del viandante“. Incontro al Rettorato con Umberto Galimberti

Nell’aula magna del Rettorato dell’Università, domani alle 17 il filosofo Umberto Galimberti (nella foto) terrà una conferenza sul senso dell’etica nel contemporaneo, presentando il suo libro “L’etica del viandante“. L’incontro è organizzato dalla Fondazione Carlo Lorenzini, con interventi del presidente Massimo Monni e dello scrittore e filosofo Lorenzo Chiuchiù. Intermezzo musicale del coro dell’Università.

"L’etica contemporanea – dicono gli organizzatori – sembra impotente di fronte agli sconvolgimenti della tecnica e delle catastrofi geopolitiche. È necessario immaginare una nuova etica che Galiberti chiama etica del viandante. Se non intuiamo più il mondo a partire da un senso ultimo (la provvidenza, l’utopia, il progetto politico) l’unica etica possibile è quella del viandante che affronta la storia nel suo divenire a tratti incomprensibile". Verranno presentate anche le borse di studio che la Fondazione Lorenzini assegna ad alcuni giovani per l’iscrizione alla Scuola di giornalismo e alla Scuola di formazione per dottori commercialisti.