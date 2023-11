Leonardo Capuano inaugura il Subasio con “Sistema nervoso“

Taglio del nastro per “La Bella Stagione“ del Subasio di Spello che Fontemaggiore dedica ai linguaggi e ai fermenti del teatro contemporaneo. Stasera alle 21.15 va in scena “Sistema nervoso“ di e con Leonardo Capuano (nella foto), portatore di un teatro rigoroso e accurato e di una visione personale della profondità dell’animo umano e delle sue contraddizioni. Nella duplice veste di attore ed autore racconta la storia di un uomo di oggi, che si sforza di riappropriarsi di pezzi della propria vita che non ricorda, cerca di mettere ordine tra le parti mancanti che gli sfuggono. Le conseguenze di questi episodi della sua vita, a cui non riesce ad accedere, scuotono il suo equilibrio tanto che il sistema nervoso si manifesta come un soggetto autonomo e parlante, con cui dialoga ed entra in relazione. Nella sua folle lucidità ha però la consapevolezza che il suo stato di alterazione sia dovuto non soltanto alla sua condizione personale ma sia parte di un sistema nervoso globale che è il mondo in cui vive. Info e prenotazioni allo 075.5286651 e al botteghino del Subasio (allo 0742.301689) dalle 19.30.