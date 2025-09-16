L’Ente Giostra gonfia il petto: "Quintana, una questione sociale"

La Quintana si avvia verso l’ottantennale chiudendo un’annata che è stata un po’ come le prove generali di quello che sarà il 2026. "Mi auguro che il prossimo anno sarà come quest’anno - ha detto il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli -. ci sono stati due Cortei meravigliosi e curatissimi, un Gareggiare strepitoso e una Cena grande affollatissima. E persino alla Giostra, abbiamo tenuti incollati gli spettatori fino all’ultimo momento. Il piccolo incidente incorso al cavallo non mette l’animale in pericolo, probabilmente tornerà anche a correre se il Rione vorrà". Dal presidente Metelli anche il ringraziamento a priori e magistrati. "Abbiamo dimostrato - ha aggiunto Metelli - una coralità incredibile. La manifestazione non è un semplice gioco di tamburi, ma è una questione sociale, un fattore umano: abbiamo con noi la gioventù. Questi ragazzi quindi sono fortunati per essere quintanari. La Quintana, dunque, si conferma puro spettacolo".

Grande soddisfazione anche dal sindaco Stefano Zuccarini: "La Giostra della Quintana “della Rivincita“ si è chiusa con un trionfo storico: il Pertinace Luca Innocenzi, del Rione Cassero, ha sbaragliato gli avversari e, oltre a conquistare il Palio, ha raggiunto un traguardo leggendario, diventando il cavaliere più vittorioso della Giostra della Quintana di Foligno. Con questa vittoria, Innocenzi supera i primati detenuti da Giusti e Formica, entrando a pieno diritto nella storia della manifestazione. È la prova più bella di come la Quintana sappia regalare emozioni uniche e irripetibili, capace ogni volta di scrivere nuove pagine di passione e tradizione che coinvolgono l’intera Comunità folignate. Una finale mozzafiato, un Campo de li Giochi gremito, taverne affollate e un Corteo Storico da record: ancora una volta ha vinto l’intera città di Foligno, che ha dimostrato tutta la sua forza, la sua energia e la sua capacità di accogliere nel segno della sicurezza, resa possibile grazie anche al prezioso lavoro delle forze dell’ordine. Foligno si conferma viva, vitale e vibrante: un patrimonio di storia e identità che ogni volta si rinnova, rafforzando il senso di appartenenza e di orgoglio della nostra città". Il dominatore della Giostra della Quintana di settembre è sempre lui, il Pertinace del Rione Cassero Luca Innocenzi, in sella ad Altrimenti. Con la doppietta del 2025 Innocenzi si porta a 13 allori personali e spinge il Cassero di Fabio Serafini a 18, secondo solo al Croce Bianca che di vittorie ne ha 23.