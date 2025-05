Leggere fa bene alla mente e si vola in alto

PERUGIA - I nostri studenti reporter hanno presentato inchieste, disegni, grafici, vignette, pagine confezionate con professionalità e bravura che hanno messo a dura prova anche gli addetti ai lavori. Passano i decenni ma il Campionato di giornalismo rimane una formula vincente, capace di conservare intatto nel tempo il suo appeal con le scuole. Gli articoli dei ragazzi sono stati pubblicati su un quotidiano che proprio nel 2024 ha festeggiato 165 anni di vita. Fu fondato per essere un occhio attento sulla realtà, per raccontare l’orgoglio, le radici e le qualità dell’Italia: ecco, questo spirito continua anche oggi, e lo abbiamo ritrovato, con piacere, ancora una volta, nei lavori presentati in questi quattro mesi di competizione sulla carta stampata. L’obiettivo della nostra iniziativa è chiaro: stimolare la lettura. Pratica che allarga la mente e la fa volare in alto. Le cose materiali nel tempo perdono valore. La conoscenza invece non si svaluta, anzi aumenta sempre di più. Il cervello è come un computer: solo immettendo le conoscenze progredisce. La lettura è un potente stimolante delle capacità cerebrali e fa anche bene alla salute.

Anche i nostri supporter riconoscono "nel Campionato di giornalismo un potente mezzo per stimolare la partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e per alimentare un dibattito culturale e sociale, in modo da non arrivare impreparati alle sfide della vita". Ancora una volta, dunque, il percorso di lettura può essere completato da quello di scrittura, proponendo la realizzazione di un articolo su problematiche vicine agli interessi degli studenti. Un modo per espandere i confini... della conoscenza.