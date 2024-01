Lega e Fratelli d’Italia ’cancellano’ la Lungarotti

BASTIA UMBRA – Lotta per la conquista del Comune: è scontro aperto nel centrodestra dopo le polemiche seguite all’incontro fra Lega, Fratelli d’Italia ed esponenti di Umbria Civica e di Civitas. Dura la presa di posizione della lista Paola Lungarotti Sindaco e anche del consigliere Luigi Errico, ‘lungarottiano’ e Civitas: "Perché io, il sindaco Paola Lungarotti e un altro esponente dell’amministrazione di Civitas non siamo stati invitati visto che tra i partecipanti c’era tutto e di più?"."

"All’assemblea sono stati invitati i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche che siedono al tavolo regionale di Centrodestra i quali a loro volta avrebbero dovuto coinvolgere i propri rappresentanti locali – dicono i gruppi consiliari Forza Italia e Bastia Popolare – In merito alla riconferma o meno della candidatura del sindaco uscente ognuno ha avuto modo di esprimere la propria opinione. Su una cosa l’intera coalizione è si è espressa in maniera unanime: l’unità del centrodestra. Paola Lungarotti in questi cinque anni non è riuscita a renderla possibile e non la renderà possibile neanche alle prossime elezioni, per cui, a nostro parere, è necessario aprire una nuova fase".

Sulla situazione politica a Bastia intervengono anche Stefano Pastorelli e Simone Pasqualoni per la Lega comprensoriale: "Noi siamo gli unici all’opposizione e totalmente liberi di fare la scelta migliore che vogliamo. L’obbiettivo della Lega è il centrodestra unito. Valuteremo il nome più consono a vincere e a raggiungere questo obbiettivo".