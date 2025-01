Le star dell’improvvisazione teatrale a a Perugia

Torna a Perugia il “Club Festival“, il festival internazionale di improvvisazione teatrale, ispirato alle jam session che movimentano l’anima musicale della città. La quinta edizione, organizzata dall’Associazione Voci e Progetti, sarà in scena sul palco dell’Hotel Giò Wine e Jazz Area di Perugia in Via d’Andreotto con due spettacoli che coinvolgono le eccellenze italiane e internazionali dell’arte teatrale dell’improvvisazione: gli attori di Voci e Progetti si esibiranno con artisti internazionali e saranno accompagnati da musicisti, che a loro volta improvviseranno suonando dal vivo.

Il primo spettacolo si tiene domani sera dalle 20 con due attesissimi ospiti: da Madrid arriva Paula Galimberti, la improv star mondiale dell’improvvisazione teatrale che si esibirà insieme a Giorgio Rosa, da Latina. Le musiche sono affidate ai musicisti Alessandro Cristofori alle tastiere e Guido Pietrella al basso. Con gli attori e musicisti ospiti si esibiranno gli attori di Voci e Progetti: l’atmosfera del club insieme a una performance esclusiva, condurrà il pubblico dentro una divertente serata di musica e teatro all’improvviso, il tutto accompagnato da un’apericena curata dagli chef dell’Hotel Giò Jazz & Wine.

Il secondo appuntamento del Club Festival si terrà sabato 22 febbraio con la improv star mondiale dell’improvvisazione teatrale Roland Trescher da Berlino e l’ospite italiana, Simona Guandalini, da Torino.

Ingresso a 30 euro con spettacolo e apericena, prenotazioni su www.vocieprogetti.it