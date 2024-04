Le star del web Torna il Tic Festival a Terni

La potenza comunicativa dei creator e degli influencer più amati e popolari al servizio di grandi cause. Con un cartellone scoppiettante, scandito da 130 ospiti e oltre 75 eventi torna per la seconda edizione “Tic - Terni Influencer & Creator Festival“ organizzato dall’associazione culturale ’Umbria for the Future’, col sostegno della Fondazione Carit: tre giornate, da venerdì a domenica, cariche di cultura, musica, food, editoria e intrattenimento per lanciare messaggi importanti e affrontare i temi del momento, come l’inclusività, la sostenibilità ambientale, l’empowerment femminile, la lotta contro ogni forma di discriminazione.

"Portiamo temi che i nostri giovani vedono sui social media e che noi replichiamo per discuterne e coinvolgere la più ampia fetta possibile di pubblico" ha spiegato ieri il presidente del Tic Simone Scoppetta. Influencers, creators, artisti, divulgatori e tutti gli addetti ai lavori del mondo dell’industria digitale saranno così i protagonisti di un’operazione capillare che terrà banco in tutta la città, alla Biblioteca Comunale, al cinema Politeama Lucioli,, al Pala Sì, in piazza Europa dove sarà allestito un palco per concerti e talk, all’interno di un villaggio street food. Il cartellone, tutto a ingresso libero, schiera grandi ospiti. Ci saranno Valerio Lundini (foto sopra), attore, conduttore tv, star del web, Francesco Taverna, l’attore Pierpaolo Spollon, con un intervento sulla potenza delle emozioni, Giovanni Muciaccia, l’astronauta Luca Parmitano da Houston, Gianluca Torre e Ida Di Filippo ( protagonisti del fenomeno tv “Casa a prima vista”), Elena Di Cioccio che sensibilizzerà i giovani in materia di Hiv e poi Andrea Lorenzon (in arte Cartoni Morti) e Giovanna Sannino (foto sotto) “Carmela” di Mare Fuori), in un talk sulla lotta contro la violenza, soprattutto contro le donne.

Al Tic Festival si parlerà degli orrori della guerra con Alessio Romenzi e Cecilia Sala, di divulgazione scientifica con Alessandro Beloli, content creator di Geopop, ospite speciale nella serata dei Tic Awards, i premi per creator e influencer che si sono distinti per il loro impegno sociale e culturale. Ci sarà spazio per i social e la rappresentazione di se stessi online, con un’intervista di Angelo Mellone, direttore Day Time Rai e di UmbriaLibri, al giornalista Alberto Matano. E poi il fenomeno del gaming online, il settore food con Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione), Emanuele Ferrari, Eva Andrini e Daniele Resconi. Non mancherà la musica con il format pop’n talk, dove i musicisti alterneranno ai concerti il confronto con il pubblico. Attesi, tra gli altri, Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici (Eugenio in via Di Gioia), Roberto Dell’Era (Afterhours), Davide Autelitano (I Ministri), Elephant Brain, Animaux Formidables

Sofia Coletti