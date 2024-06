Le richieste del terziario: "Un Assessorato dedicato"

Con un lungo e dettagliato documento, Confcommercio Trasimeno ha trasmesso ai candidati sindaco dei sette Comuni del comprensorio che vanno alle urne le idee, le richieste e le proposte del mondo delle imprese del terziario. Un mondo, secondo l’organizzazione, che rappresenta la prevalenza del sistema economico del territorio, composto per lo più da piccole imprese del terziario. Confcommercio Trasimeno, dunque, come associazione più rappresentativa del territorio, ha voluto dire la sua sulle strategie di sviluppo sostenibile, sull’utilizzo delle risorse finanziarie e del patrimonio pubblico, sulle priorità degli investimenti, sulla ripartizione dei nuovi fondi comunitari di sostegno alle imprese, sull’efficienza ed efficacia della gestione pubblica dei servizi. Partendo da un principio cardine, ovvero la necessità di arrivare ad un vero sistema di concertazione o meglio di co-progettazione pubblico-privato. "La concertazione tra istituzioni pubbliche e associazioni di rappresentanza delle imprese è fondamentale per definire politiche efficaci e condivise", sottolinea il presidente di Confcommercio Trasimeno Mirko Salvi.

Le richieste alle nuove amministrazioni comunali includono interventi mirati alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie, al sostegno del commercio di vicinato e alla promozione del turismo. "È essenziale che i Comuni riconoscano il ruolo sociale ed economico del terziario istituendo un Assessorato dedicato", sottolinea il presidente Confcommercio, "che possa coordinare risorse e strategie specifiche per il commercio, il turismo e i servizi".

Confcommercio Trasimeno è pronta a collaborare con le nuove amministrazioni "per costruire un futuro prospero e sostenibile per il nostro territorio. Abbiamo chiesto a tutti i candidati sindaco ai Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Piegaro e Tuoro di impegnarsi in un dialogo aperto e costruttivo per il bene delle nostre comunità".