Le nozze umbre di Agnelli A Lisciano il sì di Andrea e della compagna Deniz

"Sono felicissimo che gli sposi abbiano scelto il mio comune, Lisciano Niccone per celebrare la loro unione. E’ stata una bellissima cerimonia: Andrea Agnelli e Deniz Akalin, insieme alla loro famiglia hanno deciso di unirsi in matrimonio per tutta la vita di fronte alle persone più care, nella maniera più semplice che si possa fare": così il sindaco di Lisciano Niccone Gianluca Moscioni (nella foto in basso) commenta il matrimonio vip che, inaspettatamente, si è svolto tra le colline dell’Altotevere e che lui stesso ha celebrato. Ma chi si immagina chissà quale cerimoniale rimarrà deluso perchè in realtà Andrea Agnelli e la moglie Deniz vengono descritti come una coppia normalissima: "A dire la verità a fare da padrone erano l’emozione, la felicità e il loro amore! Nient’altro…".

Così l’Altotevere in questi giorni è balzato agli onori delle cronache rosa per il matrimonio, in gran segreto, celebrato in uno dei comuni più piccoli, al confine tra Umbria e Toscana. Con l’ex presidente della Juventus e la compagna di origini turche Deniz Akalin c’erano una ristretta cerchia di parenti. Il centro storico di Lisciano era blindatissimo per l’occasione. La sposa, in abito minimal e molto elegante è arrivata a bordo di un’auto bianca, ad attenderla un emozionato Andrea Agnelli. Dopo la celebrazione del matrimonio si è svolto un esclusivo party nel meraviglioso resort della zona, il Castello di Reschio, meta già cara a vip nazionali ed internazionali (ultimo in ordine di tempo Antony Hopkins per il ponte del 25 aprile). In questo caso si parla di una cinquantina di invitati. Gli sposi avevano chiesto massima riservatezza, ma nella serata di sabato qualche foto è trapelata nei profili social di alcuni invitati o dai residenti in zona. Tra i commensali che hanno partecipato alla festa allestita negli spazi del resort anche Pavel Nedved con la compagna insieme ad altri ex campioni della Juve. Anche in questo caso il Castello era super blindato: molti degli invitati sarebbero arrivati in elicottero il giorno prima, per poi ripartire all’indomani del matrimonio. "Quale ricordo discreto e silenzioso avrà questa coppia…", "Siamo contenti che tutte queste celebrità scelgano la nostra bellissima valle per i loro giorni più importanti…", dicono i residenti di Lisciano Niccone, a corredo di questa notizia che lancia ancora di più la valle nel panorama delle mete turistiche.