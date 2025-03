Le notti dei ’Focaroni’. Si accende la tradizione. Concorso con le scuole

Si è rinnovata nella fredda serata di ieri la tradizione dei "Focaroni" di San Giuseppe. Nei quartieri di Gubbio, infatti, si accenderanno dei grandi fuochi, che alcune teorie indicano come gesti purificatori, per salutare il freddo inverno e accogliere la fiorente e produttiva primavera. Al fine di far conoscere meglio questa tradizione popolare e coinvolgere anche i bambini, l’Università dei Falegnami di Gubbio, presieduta da Roberto Filippetti, in collaborazione con le associazioni dei quattro quartieri eugubini e l’Associazione Maggio Eugubino con il patrocinio del Comune di Gubbio, ha indetto un concorso grafico che ha visto impegnati i bambini delle Scuole Primarie dei tre Circoli Didattici Eugubini nella realizzazione di disegni, Poesie e fiabe inerenti la tradizione dei Focaroni.

Questi i bambini premiati: per la categoria disegni i vincitori sono stati Alessandro Provvedi, Michele Pascolini, Alessia Cuppone, Nicolò Fiorucci, Nicole Terhorst, Maria Menichetti, Bianca Pierotti, Carla Sorrentino, Tommaso Pierotti. Per la categoria poesie invece sono stati Francesco Cecchetti, Ciorgia Merli, Classe VA San Martino, Classe IV/V Cipolleto, mentre per i racconti è stata premiata la classe IV Scorcello, Arianna Berettini. Passando invece ai manufatti i vincitori sono stati Classe IA/IB "Aldo Moro" (Premio Focaroni dei Quartieri), Ludoteca (Premio originalità), Classe V Scorcello (Premio Spettacolo Focaroni) Classe IllA moduli "Matteotti" (Premio mani d’opera), Classe IIA "Matteotti" (Premio Speranza) Classi IA/IB "Matteotti" (Premio il grande fuoco), Classi II/III Scorcello (Premio San Giuseppe), Classe VB "Aldo Moro" (Premio fuoco creativo), Classe VB San Martino (Premio rete d’amicizia). La premiazione è stato il primo appuntamento di una serata che è poi cominciata alle 19:15 con l’inizio della manifestazione, partita dalla Chiesa dei Falegnami di Largo Piero Luigi Menichetti, proseguita quindi con l’accensione dei quattro focaroni nei quattro quartieri eugubini. Oggi, invece, storica ricorrenza per i Soci dell’Università e i loro dipendenti: si festeggerà il Santo Patrono dei falegnami Giuseppe con una Messa che presso la chiesa di San Giuseppe alle ore 11.30 e con il consueto raduno conviviale.

Federico Minelli