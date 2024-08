Le nomine del Consiglio per le tre commissioni

Il consiglio comunale, oltre all’approvazione a maggioranza dell’assestamento generale di bilancio 2024-2026 e la verifica degli equilibri, ha provveduto a nominare i componenti delle tre commissioni consiliari, ciascuna composta da 6 consiglieri ripartiti con un criterio di proporzionalità fra maggioranza (4) e minoranza (2). La prima commissione – Affari Generali ed Istituzionali – Economia e Finanze – Organizzazione e Risorse Umane è composta dai consiglieri Luca Ciuchicchi, Claudio Boccali, Alessandro Barbanera e Pablo Tombolesi per la maggioranza e da Stefano Santoni e Giulio Provvidenza per la minoranza; la seconda commissione - Assetto del Territorio – Edilizia – Lavori Pubblici – Ambiente vede la presenza di Stefano Lombardi, Marco Santucci, Laura Servi e Luisa Fatigoni per la maggioranza e Francesca Sforna e Catia Degli Esposti per la minoranza: la terza – Politiche Educative – Sociali – Culturali – Attività Produttive – Turismo – Trasporto – Sicurezza è composta da Laura Servi, Beatrice Ortica, Pablo Tombolesi e Gabriela Stangoni (maggioranza) e Paola Lungarotti e Fabrizio Raspa (minoranza). Prima del voto il consigliere Raspa ha proposto di inserire il termine "Sport" nella denominazione della terza Commissione Consiliare per dare un maggior rilievo al tema già presente nelle attività della commissione, emendamento approvato all’unanimità. L’adesione del Comune all’Ente Palio de San Michele" ha visto la nomina, quali rappresentanti dell’amministrazione, dei consiglieri Carlo Massucci e Giuliano Belloni per la maggioranza e di Gianluca Trippa per la minoranza.