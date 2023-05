’Le Mamme degli Angeli’ Con la forza del ricordo

S. MARIA DEGLI ANGELI – Torna la giornata delle ’Mamme degli Angeli’, alla settima edizione: rappresenta un momento di incontro fra tante madri private dell’amore più grande, nel ricordo dei loro figli che troppo presto hanno iniziato la loro vita celeste.

"Sono molte le mamme che ogni anno desiderano abbracciarsi, condividere una preghiera e regalare un sorriso al cielo, per non sentirsi mai sole, unite dalla fede e dalla speranza – dice Carla Magrini, ideatrice e promotrice dell’iniziativa nel segno della figlia Diletta Maria Bompadre scomparsa prematuramente nel 2009 – Le mamme degli Angeli sono mamme speciali e regalano sempre un sorriso al cielo. Il nostro simbolo, ciò che ci rappresenta, è una rosa bianca appoggiata al cuore".

L’appuntamento è per domani, alle ore 10, a Santa Maria degli Angeli sul Piazzale antistante la Basilica papale per la consegna, come da tradizione, delle foto dei figli da inserire nell’Album degli Angeli, per le mamme che partecipano per la prima volta all’iniziativa. Alle ore 11.30 il programma prevede la celebrazione della Santa Messa presso la Cappella del Refertorietto del Protoconvento della Porziuncola. Al termine della celebrazione seguirà, dal piazzale della Basilica, il lancio dei palloncini bianchi con scritti i nomi dei figli e delle figlie prematuramente scomparse. Un momento di emozione e condivisione per restare tutte insieme anche davanti a un dolore così grande. Prevista anche la possibilità di partecipare, tutti i familiari e amici, a un’agape fraterna presso l’hotel Frate Sole.