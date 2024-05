Le liste civiche della Ferdinandi: "Le migliori energie della città che non chiedono nulla in cambio"

"Sono molto orgogliosa della pluralità e della ricchezza che esprimono queste due liste. Entrambe vedono coinvolte le migliori energie trasformative di Perugia".. Vittoria Ferdinandi e i 64 candidati delle due liste civiche che l’appoggiano (oltre ad altre cinque) ha scelto i Giardini del Frontone per presentare la sua squadra. "Cittadine e cittadini – ha detto ieri mattina – che si sono rese disponibili senza chiedere nulla in cambio e stanno portando un contributo di idee, competenze e valori che sono la linfa vitale del nostro progetto politico. Due liste competitive, in campo per una Perugia fondata sulla cura, sull’innovazione e sullo sviluppo. Persone con grande radicamento sul territorio, importanti storie professionali e umane alle spalle, che hanno scelto di mettersi al servizio della città e del bene comune".

A curare le liste è stato Luca Gatti: "Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria - ha spiegato - hanno in comune il fatto che sono intimamente legate a Vittoria alle ragioni profonde della sua candidatura. ’Anima Perugia’ raccoglie l’intelligenza diffusa nel mondo del lavoro, dei saperi, dell’associazionismo e del protagonismo sociale. Orchestra per la Vittoria - ha proseguito - raccoglie il testimone dell’esperienza civica più significativa dell’ultima consiliatura, che ha visto tra i banchi dell’opposizione Fabrizio “Fofo” Croce e Lucia Maddoli che ne sono i capilista, i quali hanno rappresentato una sorta di prologo e prova generale per la proposta con cui oggi puntiamo a governare Perugia". Ecco dunque i nomi.

Anima Perugia: Leonardo Alfonsi, Paolo Bartoli, Marco Bastianelli, Rita Belfiori, Sara Belia, Maurizio Benvenuti, Serena Bovini, Gerardo Capolsini, Simone Cenci, Simona Ciofetti, Rita Coccia, Federico De Salvo, Silvia Ercoli, Fulvio Forcignanò, Mafalda Giordano, David Grohmann, Deborah Lorenzoni, Daniele Milleni, Piera Pandolfi, Daniele Paoletti, Giulia Quaglia, Francesca Ragnacci, Lars Regni, Annalisa Rossi, Stefano Safina, Zaccaria Carlo Secci, Sonia Sorci, Patrizia Tabacchini, Laura Tanci, Riccardo Vescovi, Valentina Vignaroli, Lucia Vinci.

Orchestra per la Vittoria: Fabrizio Croce (Fofo), Lucia Maddoli, Stefania Assanti, Vania Battistoni, Sabrina Bel Mouddene, Luciano Bracarda, Giovanna Brenci, Gabriele Castagnoli, Rosella De Leonibus, Claudia Galli, Leonardo Gatti, Monica Grelli, Luca Grossi, Desiré Kamga Nguemo, Alvaro Lanfaloni, Francesca Maiotti, Costanza Martani, Sauro Mencaroni, Alessandra Migliorati, Claudio Minciotti, Sabina Morelli, Mirco Mosconi, Michele Nappi, Cinzia Pagana, Marco Peverini, Paolo Piazza, Samuele Rossetti, Luca Spaccini, Stefano Vaselli, Maria Novella Vignaroli, Anamaria Voicu, Giulia Zeeti.