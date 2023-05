Le chiavi al Calendimaggio E oggi Madonna Primavera

Il via al Calendimaggio, nel segno dell’entusiasmo, ma anche della commozione. Con la cerimonia della consegna delle chiavi al Maestro di Campo Bruno Cianetti da parte del sindaco Stefania Proietti ieri ha preso il via, in piazza del Comune, l’edizione numero 68 della festa della primavera: quattro giorni intensi sino all’assegnazione del Palio di sabato sera. Consegna delle chiavi aperta dall’esecuzione caratterizzata dai cortei di Nobilissima e Magnifica, dalla riconsegna del Palio da parte della Nobilissima, dall’investitura dei giurati: Chiara Bertoglio per la musica, Ciro D’Emilio per lo spettacolo, Antonio Musarra per la storia. Al termine la lettura dei bandi di sfida.

Ma c’è stato anche un momento di grande intensità e partecipazione. Le due Parti, infatti, hanno reso omaggio a Davide Piampiano, tamburino della Parte de Sopra, morto in un incidente di caccia lo scorso 11 gennaio: ai genitori Antonello e Catia è stato consegnato, da parte di Andrea Vallesi, a nome dei tamburini, un quadro con delle fotografie di Davide e rose di colore rosso e blu. La consegna delle chiavi in piazza era stata preceduta dalla benedizione dei vessilli: nella Basilica di san Francesco per la Parte de Sotto, nella Cattedrale di San Rufino per la Parte de Sopra. In Duomo, Parte de Sopra ha consegnato alla famiglia Piampiano il tamburo che Davide suonava durante la festa. E oggi altro giorno molto atteso per l’elezione di madonna Primavera al termine dei giochi medievali in piazza (inizio ore 16). Dieci le aspiranti: per la Magnifica Parte de Sotto Aurora Zelli Battistelli, Emma Brufani, Micol Mautone Cossentino, Alessandra Piselli, Anna Chiara Sarnataro, per la Nobilissima Parte de Sopra Maria Francesca Livanis, Lavinia Orfei, Elena Parodi, Agnese Pucci, Diletta Salucci.