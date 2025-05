Le bellezze di Trevi in vetrina al Gran Predi Montecarlo

Importante iniziativa di promozione turistica: le bellezze di Trevi sono in mostra al Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo. Fino a domenica 25 maggio il circuito Dooh di Monte Carlo trasmetterà le bellezze paesaggistiche di Trevi in concomitanza con il gran premio di Formula 1 attraverso una campagna video di promozione turistica mandata in onda nelle aree più esclusive del Principato, come Port Hercule, la cathédrale Notre-Dame Immaculée, La Plage du Larvotto, il quartiere La Rousee, Fontvieille, Sainte Dévote (vicino la famosa Piazza del Casinò), La Rue Bel Respiro. Il network è composto da 6 totem display verticali posizionati nelle aree adiacenti alle Diocesi a copertura dei punti maggiormente frequentati dai flussi turistici che si esprimono ogni anno con oltre 7 milioni di presenze.

"Essere presenti sugli schermi come unico comune italiano– spiega il vicesindaco Saverio Andreani (nella foto) – in un contesto internazionale come quello del gran premio di Montecarlo non è solo motivo di orgoglio, ma rappresenta un’opportunità concreta per far conoscere la nostra identità e attrarre nuovi flussi turistici e investimenti. Abbiamo scelto una comunicazione sobria ma incisiva, che racconta la bellezza, la tradizione e la qualità della vita che contraddistinguono Trevi".