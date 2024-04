Lavori straordinari sulla linea, treni fermi

PERUGIA - Domani e lunedì sono previsti lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Foligno–Perugia–Terontola nei pressi della stazione di Perugia Fontivegge. Pertanto, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Perugia Ponte San Giovanni ed Ellera-Corciano e sono previste corse con bus.

Domani per i treni delle relazioni Perugia-Roma e Firenze-Foligno sono previste corse con bus nella tratta Ellera–Perugia Ponte San Giovanni.

La partenza dei bus da Perugia per Ponte San Giovanni è anticipata di circa 15 minuti rispetto al consueto orario di partenza dei treni per Roma. Il Frecciarossa 9329 Torino-Perugia terminerà la corsa nella stazione di Terontola, da dove è previsto un servizio bus sostitutivo fino a Perugia.

Lunedì il Frecciarossa 9300 Perugia-Torino partirà dalla stazione di Terontola. Da Perugia a Terontola sarà previsto un servizio bus sostitutivo con partenza alle 5:00, anticipata, rispetto al consueto orario di partenza, di circa 20 minuti. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale.

I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio effettuato con i treni, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti. I canali di acquisto sono aggiornati con il programma dei treni e dei bus.

Per agevolare i passeggeri nell’interscambio da treno a bus e viceversa, Trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, attiverà presidi di assistenza alla clientela nelle stazioni di Ellera e di Perugia Ponte San Giovanni.