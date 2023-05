Lavori per rifare due scuole Investimento da 1,6 milioni

Il Pnrr parte dalla scuola: sono stati pubblicati i bandi di gara d’appalto da oltre un milione 600 mila euro per l’affidamento dei lavori dell’asilo nido ’Alice Franchetti’ di Città di Castello e per la demolizione e nuova costruzione dell’asilo nido ’Fiocco di Neve’ a Trestina. Sono i primi bandi che l’amministrazione comunale ha pubblicato nell’ambito dei finanziamenti per circa 26 milioni di euro ottenuti dall’Unione Europea con il piano Next Generation Eu che l’ente gestirà direttamente. Risorse per la riqualificazione del tessuto urbano che in gran parte saranno dedicate all’edilizia scolastica.

Per entrambi i bandi le imprese interessate all’esecuzione dei lavori saranno tenute a presentare la propria offerta entro lunedì 29 maggio. La Centrale Unica di Committenza del Comune svolgerà le procedure di appalto in modalità interamente telematica sul Portale Acquisti Umbria, attraverso la piattaforma Net4market, dove è disponibile tutta la documentazione riguardante i lavori. Non si terranno pertanto sedute pubbliche di gara. L’intervento per il miglioramento sismico dell’asilo nido ’Alice Franchetti’ è stato finanziato con il Pnrr per oltre 1 milione di euro, comprensivi degli oneri di progettazione. "Si tratta di un edificio che è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto rappresenta un’importante testimonianza storico-culturale, simbolo di una tipologia edilizia creata per essere a servizio della comunità – spiega il Comune – Con l’intervento verrà salvaguardato un edificio simbolo della memoria storica e sociale, mantenendo al suo interno l’asilo nido, che offre ancora oggi una risposta fondamentale alle necessità delle famiglie, e implementando la ricettività del servizio fino a 38 bambini", si legge ancora in una nota ufficiale.

I lavori architettonici e strutturali che l’amministrazione comunale appalterà per 833 mila euro più Iva miglioreranno la struttura dal punto di vista sismico. Per la realizzazione del nuovo asilo nido ’Fiocco di Neve’ il Comune ha ottenuto un finanziamento di 925 mila euro, compresi i costi di progettazione. Per la demolizione e la costruzione del nuovo edificio il bando di appalto prevede lavori per 778 mila euro.