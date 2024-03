Lavori in Piazza 40 Martiri: "Ridateci la fermata dei bus". Scatta la raccolta di firme

Ripristinare la fermata degli autobus extraurbani e turistici in Piazza 40 Martiri, limitatamente alla discesa e salita dei passeggeri, trasferita in via del Teatro Romano con l’inizio del cantiere di riqualificazione della zona, almeno fino a quando sarà compatibile con i lavori in corso. Per sensibilizzare sindaco, amministrazione e consiglio comunale è in corso una raccolta di firme che, stando alle indiscrezioni, starebbe raccogliendo numerosi consensi.

"Da anni – si legge nella petizione – il centro storico vive un decadimento commerciale, abitativo e sociale importante, documentato dalla fuoriuscita o chiusura di tantissime attività unitamente ad una crisi residenziale che porta sempre più ad una desertificazione del centro, che torna vitale solo pochi periodi all’anno con l’arrivo dei turisti". Tra le cause anche la fuoriuscita dei servizi.

In questo contesto – spiegano i promotori della petizione – "lo spostamento degli autobus di linea e turistici ha tolto ancora più vitalità e linfa alle attività del centro oltre a tagliare un servizio a residenti e fruitori. Consapevoli – prosegue la nota – dei lavori in corso in Piazza 40 Martiri, che però non interesseranno per mesi e mesi la parte storicamente dedicata alla fermata degli autobus, riteniamo non sensato lo spostamento del terminal almeno fino a che i cantieri non interesseranno questa area della piazza. Ancora, in sostanza, ci sono le condizioni che permettono un servizio molto più comodo e sicuro dell’attuale, senza interferire con nessuna attività pubblica e privata".

Anzi, continuano i promotori, "porterebbe vantaggio agli abitanti ed operatori del centro storico" e, conclude la nota, a quanti lo frequentano.

La vicenda è destinata ad approdare in Consiglio Comunale sulla base di una interrogazione dei gruppi consiliari Lega Gubbio (Michele Carini, Sabina Venturi) e Misto (Mattia Martinelli, Alessandro Brunetti, Roberto Minelli). Con la loro iniziativa, riepilogata la vicenda, chiedono di "sapere le motivazioni per cui in questa fase gli autobus di linea urbani ed extraurbani non effettuano almeno la fermata in piazza 40 Martiri" e se "al termine dei lavori di riqualificazione è intenzione di questa amministrazione riportare almeno la fermata degli autobus nel centro storico".