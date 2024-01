Lavori alla galleria Varano. Riaperta la nuova “77“

Anas ha riaperto al traffico ieri mattina la strada statale “77var della Val di Chienti“ (direttrice Foligno-Civitanova Marche) tra gli svincoli di Colfiorito e Serravalle di Chienti. Il transito provvisoriamente è su una sola corsia di marcia per consentire il completamento dei lavori di ripristino all’interno della galleria di Varano.I lavori si erano resi necessari per riparare gli impianti danneggiati a causa dell’incendio che si era sviluppato in galleria nei giorni di Natale. In quell’occasione, una quindicina di persone era rimasta intossicata e le aute bloccate nel tunnel erano state danneggiate. Le fiamme avevano avuto origine da una macchina che viaggiava verso Foligno.La conclusione dei lavori e la rimozione totale del cantiere è prevista entro due mesi. provocati dall’incendio di un veicolo. La riapertura parziale è stata possibile anche grazie al recente incontro tra l’assessore alle infrastrutture e dei trasporti della Regione Umbria, Enrico Melasecche con l’assessore della Regione Marche Francesco Baldelli che ha avuto esito positivo. "I problemi più rilevanti – aveva detto in una nota Melasecche – ricadevano in particolare sugli autotrasportatori poiché la Regione Marche in precedenza aveva messo un’ordinanza che vietava la circolazione ai veicoli con massa superiore a 7.5 tonnellate sul tratto interessato come percorso alternativo fra i due svincoli invitandoli a percorrere il tracciato Foligno – Fossato di Vico, Ancona – Civitanova Marche, percorsi più lunghi che stavano determinando aumenti notevoli di spese per le imprese". Intanto è ancora in corso l’inchiesta sull’incendio.

C.Lu.