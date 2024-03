Lavori al Cva di Cerbara. Stanziati 100mila euro

CITTÀ DI CASTELLO – Stanziati 100mila euro per il Cva di Cerbara nel bilancio di previsione 2024, mentre per il Cva di Santa Lucia i servizi competenti dell’ente stanno provvedendo ad alcune situazioni, ma sono soprattutto alla ricerca dei finanziamenti pubblici necessari per un intervento di sistemazione che è molto più complesso rispetto a quello di Cerbara. Così l’assessore al patrimonio Michela Botteghi, ha risposto all’interrogazione del consigliere Claudio Serafini (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sulle intenzioni della giunta in merito alle due strutture.

L’esponente della maggioranza aveva chiesto di sapere se fossero state previste "risorse adeguate nel bilancio comunale per gli interventi necessari sui due complessi di proprietà comunale" e di conoscere ""quali tempi di intervento siano previsti per far tornare a disposizione della comunità di Santa Lucia il proprio Cva e per adeguare alle normative vigenti il Cva di Cerbara". Il Cva di Cerbara è stato il primo ad essere inaugurato nel territorio comunale il 25 aprile del 1984 e da tempo è chiuso. L’assessore Botteghi ha chiarito che per il Cva di Cerbara "è in corso la redazione del progetto dei lavori, che verranno presumibilmente conclusi nel corso del 2024". Per il Cva di Santa Lucia, "a cui è annesso anche un campo da calcio – ha spiegato l’assessore - la situazione è un po’ più complessa, sia in termini di investimenti che di sistemazione della struttura. Da tempo siamo in contatto con la Pro Loco per valutare come intervenire". In sede di replica, il consigliere Serafini ha preso atto della risposta dell’assessore, sollecitando la giunta a "trovare una soluzione".