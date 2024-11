Lavorare con la musica

Sono aperte le iscrizioni per la XXIV edizione del master in comunicazione musicale, il primo corso universitario post-laurea dedicato alla formazione di professioniste e professionisti del settore della musica e dell’industria dei media. Il corso è promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Rivolto a laureate e laureati e a laureande e laureandi di qualsiasi facoltà (e/o titolo equipollente), il Master in Comunicazione Musicale da 24 anni forma le sue studentesse e i suoi studenti a 360°, portando in cattedra professioniste e professionisti, docenti universitarie e docenti universitari, artiste e artisti e soprattutto un numero sempre maggiore di ex alunne ed ex alunni, che trasmettono la loro testimonianza e la loro esperienza di professioniste e professionisti del settore musicale. È tuttora il corso più ambito sul music business, con un numero di domande di iscrizione ampiamente superiore rispetto ai posti disponibili. Per l’edizione 2024 - 2025, il Master istituirà 4 borse di studio che verranno attribuite alle candidate e ai candidati più meritevoli che parteciperanno alle selezioni. Le borse studio saranno a copertura parziale della retta: il 50% della retta per due borse attribuite alle prime due candidate o ai primi due candidati in graduatoria e il 25% della retta per due borse attribuite alle due candidate e ai due candidati nelle posizioni successive di graduatoria.

Maggiori informazioni al seguente link: https://almed.unicatt.it/almed-comunicazione-musicale-quota-di-iscrizione-e-agevolazioni.