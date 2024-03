L’aula-biblioteca intitolata al professor Bruno Porrozzi

UMBERTIDE - Un uomo che ha fatto dell’umanità profonda, della cultura, dell’amore per la sua città la sua cifra distintiva. Per questo l’Istituto comprensivo Umbertide - Montone - Pietralunga ha dedicato all’indimenticato professore Bruno Porrozzi la propria aula - biblioteca. Un docente amato e stimatissimo, testimone e storico della città come responsabile della Pro loco e come autore di libri di storia locale, diffussissimi e preziosi. Una figura poliedrica dalla carriera multiforme riassunta dalle figlie Laura e Stella: Bruno Porrozzi, classe 1929, professore di Lettere, fu atleta dei 100 e dei 400 metri ad ostacoli allenatosi per le Olimpiadi del 1952; ufficiale dei dei Bersaglieri, cofondatore e presidente della Croce Rossa, della Banda musicale, e della Pro-Loco presieduta a lungo, giornalista de Il Messaggero, giudice conciliatore e difensore civico di Umbertide. Il sindaco Luca Carizia durante l’inaugurazione ha ringraziando la dirigente scolastica Paola Avorio promotrice della intitolazione della biblioteca, "iniziativa che ha reso il giusto omaggio ad un pilastro della storia locale". Oltre al sindaco, alla preside e alle figlie Stella e Laura, ha commemorato il professore l’amico Mario Tosti, appassionato ricercatore di storia locale. Tra i presenti anche il presidente del consiglio comunale Giovanna Monni, che così ha ricordato Porrozzi: "In ogni secolo, di personaggi di questa levatura dovremmo averne almeno uno".

Pa.Ip.