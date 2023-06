Latini volta pagina "Devo ricostruirmi"

TERNI La sala consiliare lo accoglie con un caloroso applauso quando il neosindaco Bandecchi lo chiama accanto a sé come "consulente" ricoprendolo di complimenti: Leonardo Latini, sindaco uscente, “sacrificato“ dal centrodestra per una fallimentare scelta elettoralistica, appare commosso. Latini ha detto di essere a disposizione "sulle questioni su cui la città non può permettersi ritardi", precisando comunque che non ricoprirà incarichi nella nascente amministrazione Bandecchi "Avrò la necessità di ripartire nel mio percorso professionale e personale e questa è adesso la priorità", ha sottolineato Latini. "La mia avventura termina qui - ha scritto poi in un post che in sei ore ha raccolto quasi 1500 like e 500 commenti –. Fare il sindaco è stato un grande onore e un privilegio unico. In questi anni ho sempre cercato di dare il massimo perché la nostra Terni e i suoi straordinari abitanti lo meritavano"