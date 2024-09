L’assist di Schlein a Proietti: "Bisogna dare una svolta all’Umbria. E Stefania è la persona ideale"

La festa del Partito democratico proprio ad Umbertide, dove la sinistra si è spappolata due volte in occasione delle amministrative del 2018 e nel 2023 dopo decenni di potere assoluto, assume un valore quasi simbolico in vista delle prossime regionali dove tutto il centrosinistra si mostra compatto attorno alla candidata Stefania Proietti, ieri alla sua prima uscita pubblica assieme alla segretaria del partito nazionale.

"Ciao Umbertide, grazie di questo calore – ha esordito Elly Schlein, che ha fatto il suo ingresso nell’area antistante l’ex Tabacchi tenendo per mano la Proietti – Sono felice e onorata di essere qui insieme a questa donna straordinaria. Bisogna dare una svolta all’Umbria e Stefania è la persona ideale per farlo. La ringrazio per aver accettato questa sfida". Calorosissima accoglienza iniziale, dopo la quale il segretario del Pd regionale Tommaso Bori ha dato il "la" agli interventi, suscitando un’emozione palpabile quando ha raccontato la sua vicenda di malato oncologico che oggi, "con i tempi della sanità attuale dovuti al governo di centrodestra – sostiene – non si sarebbe salvato". Ed è proprio sul tema della sanità, dei suoi ritardi, e privatizzazioni che si concentrano anche gli interventi di Schlein e Proietti. La candidata alla Regione ringrazia per la fiducia: "Siamo in una terra bellissima, dobbiamo credere in questo sogno, senza denigrare nessuno ma costruendo. Ci sono cose sulle quali non possiamo derogare come la salute, l’uguaglianza, l’ambiente. La sanità è una priorità assoluta, l’Umbria deve tornare ad essere un paradigma per l’Italia". Quindi la proposta, sposata subito da Schlein, di stendere il programma del centrosinistra umbro garantendo la partecipazione dei cittadini, territorio per territorio. Quindi i giovani: "Siamo una coalizione che li vuole protagonisti: non devono essere spinti ad andare all’estero, ma vanno tenuti qui, a costruire l’Umbria del futuro. Dobbiamo avere il coraggio perché chi usa il coraggio non si pente mai". L’intervento di Schlein, fatto con grande verve, strappa spesso l’applauso, spaziando dalla critica dura al Governo soprattutto in tema di Sanità – (prima di raggiungere il Puc 2 ha voluto visitare la Casa - alloggio Don Dante Savini di Monte Tezio ) alle proposte su scuola, diritti, immigrazione, lavoro e ambiente. Infine l’annuncio: sarà il teatro Lyrick di Assisi, il 22 settembre, ad ospitare la presentazione ufficiale di Stefania Proietti.

Pa.Ip.