L’arte di Nuvolo a Spoleto. Collaborazione con l’Altotevere

Da Città di Castello a Spoleto viaggia l’arte di Nuvolo in un’esposizione che si apre domani a partire dalle 11.30 nell’ambito delle nuove mostre a Palazzo Collicola. Il ciclo, che durerà per tutta la stagione invernale, fino alla fine di febbraio 2025, include tre nuovi progetti espositivi: una mostra personale di Nuvolo, in collaborazione con l’Archivio Nuvolo di Città di Castello, una mostra collettiva dedicata alle recenti tendenze della scultura italiana, e una mostra personale di Afranio Metelli, realizzata in collaborazione con Mahler & LeWitt Studios. Il piano terra di palazzo Collicola a Spoleto ospita “Spazio(n)“, la personale dedicata all’artista di Città di Castello Nuvolo, curata da Bruno Corà, Aldo Iori e Paolo Ascani con Saverio Verini. Il progetto espositivo, realizzato in collaborazione con l’Associazione Archivio Nuvolo sottolinea la capacità di Nuvolo – all’anagrafe Giorgio Ascani (1926-2008) – di esplorare, attraverso la pittura, le diverse dimensioni dello spazio. Sin dal titolo lo “spazio“ indica "la quantità di variazioni utilizzate dall’artista nelle sue opere, realizzate nel corso di una lunga carriera". L’esposizione offrirà al pubblico una visione d’insieme della produzione di Nuvolo, mettendo in luce ricerca e identità artistica. Le opere in mostra provengono da importanti collezioni private, pubbliche e dall’Archivio Nuvolo di Città di Castello, che fornisce anche parte del supporto logistico. L’esposizione anticipa le celebrazioni che nel 2026 accompagneranno i cento anni dalla nascita dell’artista.