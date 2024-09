L’arte deI verde Balconi e vicoli più belli. E il “Priori“ fa sbocciare via Vermiglioli

Per la seconda volta il “Priori Secret Garden“ è tra i vincitori della quarta edizione di “Perugia in fiore”, il concorso organizzato dall’associazione Rione di Porta Eburnea Aps, in collaborazione con il Garden Club Perugia. L’intento dell’iniziativa è quello di sensibilizzare cittadini, commercianti e imprenditori ad abbellire la città impreziosendo terrazze, ingressi, vicoli, piazzette e spazi esterni con il verde. Il Priori ha vinto il primo premio per la sezione “spazi commerciali” con un progetto diverso da quello dello scorso anno: la valorizzazione di via Vermiglioli realizzata in collaborazione con Roberto Settonce, che già ha dato prova del suo estro e sensibilità in via Gismonda al Borgo Bello. Il premio è stato assegnato anche per "la visione contemporanea della proposta che rispetta il genius loci, abbellendolo con elementi innovativi e sorprendenti, come uno specchio inserito proprio grazie al verde in un’antica nicchia". Per l’associazione Porta Eburnea "il verde è una vera e propria espressione culturale, un elemento che arricchisce il tessuto urbano e crea senso di appartenenza. Un’idea, quella di abbellire con verde e fiori, che stimola processi imitativi, invoglia i vicini a curare i propri spazi". Nel ritirare il premio, proprietà e direzione del Priori (Maria Carmela Colaiacovo, Maria Cristina De Angelis e Antonella Nocentini) hanno evidenziato il ruolo di questa manifestazione come "attivatore di buone pratiche".

Ma ecco gli altri vincitori. Secondo premio sempre per la sezione spazi commerciali “Taticchi“, terzo “Romito“. Spazi verdi privati: Maria Laura Morelli, Anna Calabro, Pino Castellucci. Primo premio assoluto a Paola Segoloni De Florentiis per il suo balcone perennemente fiorito davanti ai giardini Moretti-Caselli.