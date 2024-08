L’Ardito del Badia aprirà le prove. Quintana, da domani si fa sul serio

Sarà l’Ardito del Rione Badia Lorenzo Melosso ad aprire le Prove ufficiali della Giostra della Rivincita 2024, in programma domani pomeriggio alle 16 al Campo de li Giochi. Mercoledì sera, nella sala consiliare del Comune, la cerimonia di presentazione del Palio della Quintana e delle novità della Giostra settembrina, oltre all’estrazione dell’ordine di partenza delle Prove. Si comincerà dunque da Melosso, giovane ma esperto cavaliere ascolano che ha già regalato soddisfazioni al Rione del priore Filippo Pepponi. Il secondo a scendere in pista sarà il Contrastanga, quindi La Mora, il Giotti, l’Ammanniti, lo Spada, il Croce Bianca, il Cassero, il Pugilli e il Morlupo. La tornata il cui risultato determinerà l’ordine di partenza sarà la prima. Chi avrà fatto il miglior tempo, sceglierà per primo la posizione da cui partire durante la prima tornata della Giostra. Tra le novità annunciate anche quella di un podcast che partirà ora e che andrà avanti fino all’80ennale e le targhe per le persone ipovedenti in Braile al Museo della Quintana che si conferma una grandissima attrazione turistica per la città. Oltre all’estrazione, mercoledì la presentazione del Palio e dell’edizione 2024 della Rivincita.

Nella location della sala consiliare, una novità, è stato svelato il drappo che andrà al ‘più bravo tra i bravi’ realizzato da Roberto de Pinto. A salutarlo il vicesindaco e assessore alla Quintana, Riccardo Meloni e gli altri membri della giunta come Marco Cesaro, Decio Barili e Alessandra Leoni, oltre agli esponenti delle forze dell’ordine. Domani intanto apre anche il ‘QPoint’ di Corso Cavour, collocato come da tradizione nel Foyer dell’ex teatro Piermarini. Ieri sera, intanto, l’appuntamento in Piazza della Repubblica per l’ostensione delle bandiere dal Palazzo Comunale. I vessilli dei Rioni sono tornati a sventolare dal municipio per i giorni della Festa esposti dagli stessi Priori che arriveranno in piazza scortati da una rappresentanza rionale in costume. A seguire l’intera città è stata colorata dalle bandiere dei 10 rioni nella tradizionale Notte delle bandiere , preludio dell’apertura delle taverne rionali prevista per stasera.