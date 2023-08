E’ andata in scena a Bastardo la nuova tappa umbra di Miss Italia, organizzata da Upside Agency di Roma, esclusivista regionale del concorso. La perugina Linda Ficara, 23 anni, biologa e specializzanda in biologia marina, ha conquistato l’ambito titolo regionale di “Miss Cinema Dottor Kleein Umbria 2023“: 24 le miss che hanno sfilato per contendersi la corona, esibendosi in monologhi, coreografie e momenti musicali. La serata è stata condotta da Angelo Rifino e Lucrezia Lucchetti volti noti e ormai consolidati del tour umbro. Ospite d’onore Sara Villa Miss Nmbria 2021. La vincitrice è stata incoronata da sindaco Manuel Petruccioli.