Ladri tentano il colpo. Messi in fuga dai vicini

I vicini di casa mettono in fuga i ladri. L’auto con cui scappano ha la targa di un’utilitaria che risulta rubata. L’ennesimo tentativo di furto in abitazione si è verificato nella frazione di Camporoppolo, nella zona tra San Giacomo e Campello, tra le più “battute“ dai topi d’appartamento. Erano circa le 12 quando ignoti hanno tentato di entrare in una villetta. I vicini di casa hanno avvertito dei rumori sospetti e hanno tentato di fermare i malviventi che però, dopo aver scavalcato il cancello, sono corsi via lungo la strada dove ad attenderli c’era una auto di grossa cilindrata. Inutile la rincorsa perché la macchina si è dileguata lasciando la strada addirittura a retromarcia. Dalla finestra però c’è stato chi con il telefono cellulare ha ripreso tutto ed è anche riuscito a segnare il numero di targa della vettura. Il video postato sui social è diventato subito virale e nel frattempo è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno immediatamente attivato le indagini partendo proprio da quel numero di targa che, stando agli accertamenti, apparterrebbe ad un’utilitaria e che sarebbe stata rubata qualche giorno fa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i ladri nei giorni scorsi avrebbero anche effettuato un sopralluogo nella zona, per pianificare il furto. L’identificazione dei malviventi non sarà di cento semplice, ma questa volta almeno sono stati costretti a darsi alla fuga a mani vuote perché proprio grazie ai vicini il colpo è stato sventato.