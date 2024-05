Presa la gang delle tabaccherie: bottino da 80mila euro. Blitz in Umbria, Marche e Toscana

Perugia, 23 maggio 2024 - Presa la gang delle tabaccherie: si tratta di 4 albanesi (età compresa tra i 24 e i 39 anni) accusati di una serie di rapine in concorso tra loro tra Umbria, Toscana e Marche e di alcuni tentativi andati a vuoto. Le indagini della squadra mobile, coordinata dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, sono iniziate a febbraio dopo un colpo in una tabaccheria di Bastia Umbra da dove erano stati prelevati 7mila euro in contanti e numerosi "Gratta e Vinci".

I filmati delle telecamere di videosorveglianza avevano indirizzato gli investigatori della Mobile verso due albanesi che, ulteriori accertamenti, hanno fatto ritenere che i due, insieme ad altri complici, avessero compiuto altri furti in esercizi pubblici tra Perugia (colpi del 10 marzo, 24 aprile, 19 e 20 maggio), Porto San Giorgio (26 marzo); Gubbio (14 e 27 aprile); Cortona (3 maggio), Fabriano (18 maggio). Il valore totale dei beni sottratti sfiora gli 83mila euro. Sulla base degli elementi di indagine raccolta, visto che è emersa la volontà dei 4 di lasciare l'Italia ed essendo tutti senza fissa dimora, la Procura ha disposto il fermo.

I 4 sono stati individuati in una struttura ricettiva di Perugia e, dalla perquisizione, sono spuntati 1.500 euro in contanti, telefoni cellulari e materiale ritenuto funzionale a commettere furti. Il provvedimento di fermo è stato convalidato dal Gip, gli indagati si trovano in carcere a Perugia.