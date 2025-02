Ladri scatenati, furti ovunque. Colpi in centro e nelle frazioni. Portate via anche due casseforti

Torna l’allarme furti, messi a segno con sfrontatezza e, verrebbe da dire, con conoscenza delle abitudini dei proprietari delle abitazioni. Colpita di nuovo la zona di espansione di Assisi, addirittura il centro storico e le frazioni. Ieri mattina, intorno alle 10.30, i ladri hanno preso di mira un’abitazione a Palazzo di Assisi colpendo due appartamenti, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. In uno arraffando quello che hanno trovato, nel secondo addirittura portando via un mobile nel quale era presente la cassaforte; mobile lanciato dalle finestre e poi caricato su un’auto, poi la fuga. Si parla di tre persone e di una vettura grigia. Le famiglie derubate si sono rivolte ai carabinieri. Ad Assisi, nella serata di sabato, fra le 19.45 - orario d’uscita di una delle residenti - e le 20.45 - ora di rientro -, i ladri hanno colpito in via San Benedetto, nella zona di espansione, area che ha fatto registrare, nel tempo, numerosissimi colpi ladreschi. I malviventi sono entrati rompendo una finestra che guarda la via principale, approfittando anche del non funzionamento della pubblica illuminazione e poi una volta all’interno, rapidissimamente, hanno visitato tutti i locali dell’abitazione portando via contanti, oro e anche la cassaforte ‘tagliata’ con un frullino. Poi la fuga precipitosa, tanto da lasciare in giro monili e oggetti di valore: qualcuno stava rientrando. Ai proprietari non è restato altro che chiamare i carabinieri. Nei giorni scorsi colpi anche nel centro storico, fatto atipico. È stata presa di mira un’abitazione (nella zona fra Vescovado e piazza del Comune) approfittando dell’assenza dei proprietari: tutto a soqquadro, bottino da quantificare. Furto solo tentato, qualche giorno fa, anche nella zona di piazza Matteotti.

Maurizio Baglioni