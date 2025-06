In centro “La Notte Bianca delle Chiese“. Aperture straordinarie e visite guidate

Aperture straordinarie e visite guidate by night per “La Notte Bianca delle Chiese“, che l’associazione Frammenti in collaborazione con l’Arcidiocesi organizza stasera dalle 20.30 alle 23.30. Per l’occasione sarà possibile visitare sei luoghi sacri del centro storico, compresi alcuni solitamente chiusi al pubblico e aperti in via del tutto eccezionale.

Ecco le chiese da ammirare stasera: la Cattedrale di San Lorenzo che conserva preziose opere d’arte come la Deposizione dalla Croce di Federico Barocci, la Madonna delle Grazie di Giannicola di Paolo e il Gonfalone di Berto di Giovanni. La Chiesa di Sant’Agata, in una traversa di via dei Priori, con l’originale aspetto architettonico trecentesco e importanti affreschi di scuola umbra del XIV secolo. Ci sono poi la Chiesa di San Martino del Verzaro, con preziose testimonianze della pittura rinascimentale umbra e la Chiesa della Madonna del Riscatto, conosciuta anche con il nome di Santa Maria del Colle Landone, che si trova tra i due palazzi Donini in Corso Vannucci. L’itinerario comprende la chiesa di Santa Maria Nuova in via Pinturicchio con il Gonfalone di Benedetto Bonfigli, il seicentesco altare della Compagnia degli “Ultramontani” e un grandioso organo. E infine la Chiesa di San Prospero: di straordinaria importanza per la storia dell’arte umbra, conserva gli affreschi più antichi di Perugia, datati 1225, opera di Bonamico, artista locale. I volontari che si occuperanno di accogliere i visitatori e di accompagnarli alla scoperta di queste chiese, sono stati appositamente formati – in sinergia con le Parrocchie – con uno specifico corso di formazione, che si è svolto nei mesi scorsi, promuovendo in quest’anno Giubilare un percorso di valorizzazione dedicato ad alcune chiese del centro storico.