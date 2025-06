Centro di accoglienza: dibattito con il Comune

PIEGARO - Oltre 200 persone hanno partecipato giovedì sera nella Sala Comunale di Piegaro all’assemblea pubblica promossa dall’amministrazione comunale. Obiettivo dell’incontro "informare la cittadinanza in merito agli sviluppi legati alla possibile apertura di un centro di accoglienza nei pressi del capoluogo". Durante l’assemblea, l’Amministrazione ha illustrato i dati a disposizione e ha condiviso "le proprie forti perplessità circa l’idoneità del territorio a sostenere una struttura che, per capienza potenziale e caratteristiche, potrebbe avere un impatto significativo sull’equilibrio sociale del paese. Struttura inoltre che, per le intenzioni legate ad un eventuale acquisto, non assumerà più un carattere di temporaneità". Secondo quanto riferisce l’Amministrazione le criticità evidenziate riguardano in particolare: la carenza di infrastrutture adeguate a garantire l’accessibilità degli ospiti ai servizi essenziali, quali trasporti, sanità, lavoro e centri amministrativi. L’Amministrazione ribadisce "la propria estraneità alla proposta di apertura del centro di accoglienza sul territorio comunale, e la netta contrarietà a un progetto che non tiene conto delle specificità del contesto locale".