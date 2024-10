Ladri “professionisti“ nella rete. Fermati e allontanati dalla polizia

TERNI Ladri georgiani intercettati dalla polizia e allontanati dal territorio comunale. Nel pomeriggio di martedì scorso, durante controlli straordinari del territorio, gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo tre soggetti di nazionalità Georgiana, noti alle forze dell’ordine con specifici precedenti per reati contro il patrimonio in diverse città del sud Italia; in particolare gli stessi avevano già messo a segno diversi furti tra Napoli e Campobasso. Per i tre è stato emesso un divieto di ritorno nel comune di Terni e uno di loro, in possesso di un passaporto georgiano revocato, è stato espulso dal territorio nazionale per ingresso irregolare e accompagnato al Cpr di Ponte Galeria per il rimpatrio immediato. I tre erano di fatto tre ladri “specializzati“ in furti in abitazioni e attività commerciali. Fenomeno quest’ultimo che soffoca il territorio provinciale come dimostrano i dati dell’Istat. I furti in generale aumentano da 1.668 nel 2012 a 2003 nel 2022, fino a 2.444 nel 2023. In particolare i furti in abitazione, tra i tipi di reato che più “disturbano“ la popolazione, aumentano da 482 nel 2021 a 539 nel 2022, fino ai 678 nel 2023. Altra preoccupante impennata di casi si registra per quanto riguarda i furti negli esercizi commerciali, fenomeno che continua a funestare il territorio. Nello specifico i furti nei negozi passano dai 137 del 2021 ai 184 del 2022 fino a 264 nel 2023: in pratica i colpi nelle attività commerciali sono raddoppiati.