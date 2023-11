I ladri non danno tregua, paura ad Assisi: case assalite di pomeriggio

Assisi, 15 novembre 2023 – È tornato il fenomeno, soprattutto sul calar del sole – ma non solo - dei furti in abitazione, con notevole sfrontatezza da parte dei ladri e analogie che possono far pensare a un’unica mano. Il più recente colpo ai danni di una casa alle porte di Assisi, nel pomeriggio, intorno alle 18. Il rientro inaspettato della proprietaria ha impedito ai malviventi di portare a pieno compimento il colpo, costringendoli alla fuga. A immortalare gli attimi dell’irruzione nell’edificio le telecamere del sistema di videosorveglianza che mostrano immagini inequivocabili. Come racconta la proprietaria, ad agire sarebbero state tre persone che, presi di sorpresa dal rientro della donna, si sono dati alla fuga a bordo di un’utilitaria chiara. Per accedere nella casa i ladri hanno rotto il vetro di una finestra e una volta all’interno della casa hanno cercato di impossessarsi di oggetti di valore, mettendo tutto a soqquadro. Poi il rientro della proprietaria che ha costretto alla fuga. Episodio verificatosi domenica, molto simile a uno che si è registrato ad Assisi a monte del campo sportivo: due luoghi non lontani. anche in questo caso i ladri hanno approfittato dell’assenza del proprietario per penetrare in casa, rompendo il vetro di una finestra, un’analogia con il colpo più recente. E non hanno desistito neanche di fronte all’abbaiare dei cani presenti nel giardino. Anche in questo caso hanno cercato oggetti di valore, in particolare gioielli, prima di darsi alla fuga. Al rientro del proprietario l’amara scoperta e la denuncia.