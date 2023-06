L’addio al professor Cozzari: "Una colonna della Nefrologia"

Perugino, innamorato della sua città si è spento il professor Massimo Cozzari, per tanti anni in prima linea nell’azienda ospedaliera di Perugia. Nefrologo di lungo corso, fu protagonista del servizio di dialisi e trapianto renale al Policlinico di Perugia per poi proseguire l’attività nell’attuale azienda ospedaliera. Con un post su Facebook è stato il collega Pino Quintaliani a ricordarlo come "un amico fraterno, un maestro che mi ha accompagnato nei primi ani di vita della mia professione in dialisi".