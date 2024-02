La velocità primo ’nemico’. Aumentano incidenti e multe. Pian D’Assino nel mirino

Il 2023 è stato un anno che si è confermato di grande impegno per la Polizia Municipale per il controllo del traffico e non solo. Lo dimostrano i numeri che riepilogano il lavoro svolto dai vigili urbani, nell’arco dell’anno, giorni festivi compresi, a volte anche arduo e delicato come nel caso del trasporto delle persone a cui viene disposto il Trattamento sanitario obbligatorio. In totale, nel 2023 le richieste di interventi pervenute alla Centrale operativa di largo della Pentapoli sono state 6.148, circa 17 al giorno.

Tra queste quelle per gli incidenti stradali: lo scorso anno ne sono stati rilevati 168, in aumento rispetto ai 156 del 2022. Dei 168, due sono purtroppo risultati mortali, 63 hanno causato feriti e i restanti 103 hanno fortunatamente avuto conseguenze solo per i veicoli: numeri che combaciano a grandi linee con quelli dell’anno precedente.

La strada con il maggior numero di sinistri risulta essere dalle statistiche viale Leonardo da Vinci, mentre la causa principale è la violazione delle norme sulla precedenza insieme a manovre non consentite, ma comunque eseguite. Pure la velocità gioca un ruolo per quanto riguarda gli incidenti: le violazioni in merito registrate e sanzionate sono 356; l’arteria dove sono stati “beccati” più furbetti della velocità è il vecchio tracciato della S.S.219 Pian d’Assino, da Mocaiana a Camporeggiano.

Altre violazioni al Codice della Strada, secondo il rapporto diffuso dal comune di Gubbio, sono state in totale 4.556, e comprendono guida in stato di ebbrezza, utilizzo del cellulare durante la guida e tante altre. Inoltre, sono risultate ben 3.861 quelle relative al mancato rispetto della disciplina che norma l’accesso alla Ztl che comprende e tutela il centro storico: il varco che ne ha registrate di più è quello di Via dei Consoli, quello con meno Porta Vittoria (o Porta San Pietro). Va detto che le ammende, al di là di qualche mugugno iniziale, sono state saldate nei termini previsti. Risultano in tutto 135 i ricorsi al Prefetto ed al Giudice di Pace. Una notazione finale: il 2023 è da ricordare inoltre per il primo sciopero in assoluto della Polizia Municipale effettuato il 21 luglio, giorno in cui la città si riempiva di auto da corsa per il Trofeo Luigi Fagioli, per rivendicare competenze contrattuali.