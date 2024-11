La Variante del Cassero. Ecco nuovo ascensore e parcheggio raddoppiato

Aperta al traffico a inizio agosto, per la variante del Cassero continuano i cantieri che ne faranno la nuova porta d’accesso alla città. Il Comune ha affidato i lavori da 600mila euro per la realizzazione dell’ascensore e il raddoppio del parcheggio Collesi mentre nelle prossime settimane partirà la coprogettazione con la comunità dei nuovi investimenti di Agenda Urbana nell’area dell’Ansa del Tevere. L’ascensore abbatterà le barriere architettoniche e collegherà l’intera area sosta sotto il bastione del Cassero a piazza Gabriotti. Inoltre ci saranno 110 posti auto in più con il raddoppio del parcheggio Raniero Collesi. Sono gli interventi ai quali l’amministrazione comunale ha dato semaforo verde con l’affidamento all’impresa "Spinelli & Vannocchi" di Perugia dei lavori da 600mila euro. Finanziate dallo Stato attraverso la Regione per 350 mila euro e cofinanziate dal Comune con un mutuo da 250 mila euro, le opere previste dal progetto saranno consegnate all’azienda presumibilmente entro la fine dell’anno e prenderanno il via all’inizio del 2025, andando a collegarsi a quelle della Variante del Cassero, attualmente in fase di ultimazione. "L’area sarà completamente ridisegnata con un’idea di accessibilità a zero barriere architettoniche e di mobilità sostenibile vicina alle esigenze dei cittadini, di chi abita e lavora nel nostro centro storico e di chi lo visita", commentano il sindaco Luca Secondi e l’assessorato Riccardo Carletti, sottolineando come "l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’ascensore e il potenziamento della sosta a ridosso delle mura urbiche segnino un cambio di passo straordinario nella fruibilità del cuore della città".

Il tutto andrà a completare la programmazione definita con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) e Agenda Urbana per la creazione di una porta di accesso privilegiata alla città. I 600 mila euro del progetto appena appaltato permetteranno di realizzare, in primis, un ascensore che collegherà la nuova area di parcheggio e la viabilità ciclopedonale con il bastione del Cassero. L’ascensore sarà installato nella parte più alta del bastione del Cassero, dove originariamente si trovava la strettoia stradale, e si collegherà ai giardini esattamente all’uscita delle scale mobili. Sarà poi ampliato il parcheggio Raniero Collesi con un nuovo posteggio a nord che aggiungerà 110 posti auto ai 118 esistenti e saranno realizzate aree verdi di connessione con la pista ciclopedonale. La nuova area per la sosta da oltre 200 posti avrà l’accesso pedonale al centro storico.