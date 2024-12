La Torre civica riapre per due giorni

Tra le iniziative in programma per le festività natalizie c’è anche l’apertura straordinaria della Torre civica, monumento simbolo della città. Domani, sabato 7 e il 14 dicembre la torre apre le sue porte grazie alla volontà del Comune in collaborazione con PoliedroCultura. L’orario previsto è dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 16. "Renderla visitabile in certi periodi dell’anno come quello delle festività natalizie rappresenta una bella opportunità nel programma di Natale in città", ha detto l’assessore Michela Botteghi.