La Ternana passa a Claudia Rizzo. Prima presidente donna delle Fere

Data storica per la Ternana Calcio che passa da Stefano e Maurizio D’Alessandro alla famiglia Rizzo, proprietaria del Gruppo Villa Claudia. La nuova presidente è Claudia Rizzo, prima donna alla guida delle Fere in cento anni di storia. "Sono onorata – afferma – di assumere la presidenza di una società con una storia tanto prestigiosa come la Ternana Calcio proprio nell’anno del suo centenario. Il nostro obiettivo è costruire un progetto solido, moderno e trasparente, che metta al centro le persone e i valori dello sport. Lavoreremo con determinazione per riportare entusiasmo e orgoglio in tutta la tifoseria rossoverde". E’ una Ternana in “rosa“. Il nuovo amministratore unico è infatti Tiziana Pucci. "Il subentro della famiglia Rizzo in tempi così rapidi – così la società – si è reso necessario per consentire al club il rispetto delle scadenze federali (oggi la prima, n.d.r.) che avrebbero comportato ulteriori punti di penalizzazione a scapito del campionato in corso e del rispetto degli adempimenti nei confronti dei calciatori e dipendenti ". La Ternana acquisisce anche il 100% di Stadium Spa (nuovo amministratore unico Roberto Somasca), "confermando l’impegno della nuova proprietà nella realizzazione del nuovo stadio, infrastruttura strategica per il club e per la città". La nuova Ternana ringrazia il sindaco Stefano Bandecchi "per la costante disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti del futuro del club e del suo ruolo nella città". L’assemblea dei Soci e le firme sono avvenute a Roma nello studio del notaio Gianluca Anderlini. Oltre ai fratelli D’Alessandro e al procuratore della famiglia Rizzo, erano presenti Giuseppe Mangiarano, direttore generale della Ternana, Paolo Tagliavento amministratore delegato della Ternana Women, Sergio Anibaldi project manager di stadio-clinica, Fabio Stefanelli amministratore delegato di Unicusano, Massimo Ferrero (accompagnato dall’avvocato Andrea Silvestri del gruppo associato "Legalit") Il Gruppo Villa Claudia, che vanta un’esperienza decennale nel settore sanitario, è proprietario a Roma delle cliniche Nuova Villa Claudia e Villa Salaria Hospital, a Siracusa della clinica Villa Rizzo. Ieri, intanto, la Giunta comunale ha approvato la delibera riguardante l’organizzazione degli eventi celebrativi per il centenario della Ternana.

Augusto Austeri