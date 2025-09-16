L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaIl capitano Jervolino lascia. I saluti dell’amministrazione
16 set 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Il capitano Jervolino lascia. I saluti dell’amministrazione

Il capitano Jervolino lascia. I saluti dell’amministrazione

Dopo quattro anni il comandante della compagnia Carabinieri di Assisi va a Roma. Stoppini ha espresso "profonda gratitudine per il lavoro svolto".

Il capitano Vittorio Jervolino ricevuto in Comune dal sindaco di Assisi Valter Stoppini e dal. presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi

Il capitano Vittorio Jervolino ricevuto in Comune dal sindaco di Assisi Valter Stoppini e dal. presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi

ASSISI – Il capitano Vittorio Jervolino, comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi, lascia in questi giorni l’incarico dopo quattro anni, destinato a nuovi importanti impegni, nell’Arma, a Roma. In questi giorni sta ricevendo il ringraziamento delle istituzioni del territorio di competenza per il prezioso lavoro portato avanti. Ad Assisi, il capitano Jervolino, è stato ricevuto, in Comune, dal sindaco di Assisi, Valter Stoppini, presente anche la presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi. Stoppini ha espresso "profonda gratitudine al capitano Jervolino per il lavoro svolto in questi anni, sempre con la massima presenza, collaborazione e dedizione, a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio, in un periodo particolarmente complesso, legato anche all’uscita dalla pandemia". Il sindaco gli ha quindi donato un ricordo della città, con i "migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico" e ha colto l’occasione per "ringraziare tutti i carabinieri che operano ad Assisi, per il loro impegno costante e prezioso a servizio della comunità e della sicurezza di tutti". Analoga cerimonia si era svolta presso il Comune di Bastia Umbra, altro territorio di competenza della Compagnia di Assisi, con l’ufficiale ricevuto dal sindaco Erigo Pecci. "Come amministrazione comunale – ha detto il sindaco Pecci - esprimiamo sincera gratitudine al Comandante Jervolino per la preziosa collaborazione rivolgendogli i migliori auguri per il nuovo incarico a Roma".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata