Il capitano Jervolino lascia. I saluti dell’amministrazione

ASSISI – Il capitano Vittorio Jervolino, comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi, lascia in questi giorni l’incarico dopo quattro anni, destinato a nuovi importanti impegni, nell’Arma, a Roma. In questi giorni sta ricevendo il ringraziamento delle istituzioni del territorio di competenza per il prezioso lavoro portato avanti. Ad Assisi, il capitano Jervolino, è stato ricevuto, in Comune, dal sindaco di Assisi, Valter Stoppini, presente anche la presidente del Consiglio comunale, Annalisa Rossi. Stoppini ha espresso "profonda gratitudine al capitano Jervolino per il lavoro svolto in questi anni, sempre con la massima presenza, collaborazione e dedizione, a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio, in un periodo particolarmente complesso, legato anche all’uscita dalla pandemia". Il sindaco gli ha quindi donato un ricordo della città, con i "migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico" e ha colto l’occasione per "ringraziare tutti i carabinieri che operano ad Assisi, per il loro impegno costante e prezioso a servizio della comunità e della sicurezza di tutti". Analoga cerimonia si era svolta presso il Comune di Bastia Umbra, altro territorio di competenza della Compagnia di Assisi, con l’ufficiale ricevuto dal sindaco Erigo Pecci. "Come amministrazione comunale – ha detto il sindaco Pecci - esprimiamo sincera gratitudine al Comandante Jervolino per la preziosa collaborazione rivolgendogli i migliori auguri per il nuovo incarico a Roma".