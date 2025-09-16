Assisi Apriranno tre nuovi nidi a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto

Sono 5.700 gli studenti, delle scuole di ogni ordine e grado, tornate in classe ad Assisi per il nuovo anno scolastico: gran parte ieri, con l’eccezione del Convitto nazionale "Principe di Napoli" che aveva aperto le porte nei giorni scorsi. Sono invece già iniziate, il primo settembre scorso, le attività didattiche all’asilo nido comunale d’infanzia "Maria Luisa Cimino", a Santa Maria degli Angeli, che ospita 30 bimbi fra i 3 mesi e tre anni. Mentre è prevista per il 2 novembre prossimo l’apertura dei tre nuovi nidi del Comune di Assisi, con sede a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Il sindaco Valter Stoppini (nella foto) e l’assessore alla scuola Scilla Cavanna, nei giorni scorsi, hanno fatto visita ai vari istituti scolastici di Assisi, incontrando i dirigenti per condividere obiettivi e progetti prima della partenza del nuovo anno didattico. È stato anche fatto il punto della situazione sugli interventi effettuati nei vari plessi, al fine di garantire la massima accoglienza e sicurezza dei luoghi.

In occasione dell’avvio del nuovo anno di scuola, sindaco Stoppini e Giunta comunale hanno inviato un messaggio di auguri a tutti gli studenti, docenti personale scolastico, genitori e famiglie.

"Ai piccoli che per la prima volta escono dall’ambiente familiare per frequentare i nidi della città, alle bambine e ai bambini che entrano quest’anno a far parte della comunità scolastica, alle ragazze e ai ragazzi che proseguono il loro percorso formativo, auguriamo un anno proficuo e sereno, pieno di umanità, gioia, sviluppo personale e culturale", così sindaco e giunto in occasione dell’avvio dell’anno scolastico.