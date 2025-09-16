Fari su scuola, turismo e cultura. Servono fondi: il comune partecipa ai bandi ministeriali

Interventi sul teatro Metastasio, riqualificazione della scuola primaria di Petrignano di Assisi, sistemazione di alcune strade di montagna, il Comune punta sui bandi ministeriali. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la ratifica della variazione di bilancio, adottata in via d’urgenza dalla giunta, per consentire la partecipazione del Comune a due bandi ministeriali: come requisito necessario impongono la necessità di inserire gli investimenti nel bilancio comunale, da qui la necessità di effettuare una variazione in urgenza, nel bilancio di previsione 2025-2027. Il Comune ha aderito a un bando del Ministero del Turismo per completare la riqualificazione e migliorare l’accessibilità del Teatro Metastasio, nell’ambito di un piano finalizzato a valorizzarlo anche come punto di riferimento per il cosiddetto turismo congressuale, in connessione con altri poli culturali e archeologici della città. L’importo stimato è di 3,5 milioni di euro, con un cofinanziamento comunale di 875mila euro. Il secondo è del Ministero dell’Interno con contributi per la messa in sicurezza di edifici e infrastrutture del territorio. Il Comune ha quindi proposto la demolizione e ricostruzione della scuola primaria di Petrignano, con la riqualificazione degli spazi del campus della frazione per un importo di 3,8 milioni di euro, e interventi legati al miglioramento di strade di montagna per un investimento di 1 milione di euro. I progetti di fattibilità sono stati predisposti e presentati dall’area Lavori pubblici del Comune, materia nelle deleghe dell’assessore Francesca Corazzi. "Per Assisi – sottolineano il sindaco Stoppini e l’assessore al bilancio Casciarri – si tratta di occasioni importanti, che sono state colte dall’amministrazione comunale".

Maurizio Baglioni