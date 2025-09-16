Un altro tragico schianto. Auto sbanda sulla Tiberina. Muore operaio di 52 anni

Un tragico incidente stradale ha funestato la notte di domenica scorsa: morto tra le lamiere della sua auto Mauro Lombrici, 52 anni, umbertidese, operaio una nota azienda alimentare del territorio, sposato e padre di due figli. Lo schianto è avvenuto lungo la statale Tiberina, poco prima di Pian d‘Assino. L’uomo guidava la Fiat Panda in direzione Pierantonio quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della vettura. L’auto ha attraversato la carreggiata opposta per poi finire nella scarpata adiacente la strada, dopo aver divelto e spezzato alcuni arbusti. Un urto violento che non ha lasciato scampo al 52 enne, morto sul colpo. A dare l’allarme due ragazze transitate poco dopo lungo la statale e che hanno notato la vegetazione schiantata a bordo strada e del fumo salire dal declivio. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Operativi di Città di Castello e della stazione di Umbertide, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

Ai soccorritori si sono aggiunti i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno provveduto a rimuovere il mezzo. Le indagini sull’incidente sono in mano a militari umbertidesi che non escludono alcuna ipotesi: dal malore al colpo di sonno, dal guasto meccanico all’attraversamento di un animale selvatico. Sull’asfalto nessuna traccia di frenata mentre non risultano altri veicoli coinvolti. Il corpo di Mauro Lombrici si trova ora all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre accertamenti tecnici; anche la Fiat Panda è stata messa sotto sequestro per consentire le verifiche del caso. L’uomo lascia la moglie e due figli.

Una strada insanguinata la statale Tiberina. Nel dicembre 2020 a morire in un "frontale" nei pressi dell’incrocio di Pian d’Assino fu Renato Giammarioli, 88 anni. Nel 2022 tragica festa di San Silvestro per Giuliano Lombrici, 78 anni, falciato da un’automobile mentre stava tornando a casa in bicicletta. Lo scorso due maggio fu la volta di un motociclista, Marco Cecchetti, 54 anni e residente a Monte Santa Maria Tiberina.

Pa.Ip.