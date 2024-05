La Ternana in casa del Bari. È la “sfida delle sfide“

È da sempre una sfida molto sentita ed è stata più volte determinante per il destino delle due squadre. Ternana e Bari si giocheranno la permanenza nella serie cadetta in due partite dall’esito impronosticabile, iniziando da quella in programma al “San Nicola“ giovedì prossimo (ore 20.30). Il ricordo di alcuni precedenti disputati nel capoluogo pugliese resta scolpito nella memoria delle due tifoserie. È inevitabile iniziare dagli albori dell’attuale millennio, quando il 2 giugno del 2002 all’ultima giornata del campionato di Serie B il Bari già salvo battè 2-1 la Ternana condannandola alla retrocessione. Segnarono Spinesi, Mazzarelli e Adeshina, le fere di Bolchi giocarono tutto il 2° tempo in 10 per l’espulsione del portiere Marcon e Miccoli si fece parare un rigore da Battistini. La gara lasciò noti strascichi e le Fere vennero poi ripescate in seguito al fallimento della Fiorentina.

Effettuando un salto di 18 anni, ecco nella Serie C 2019/2020 (caratterizzata dalla sospensione a causa della pandemia) la gara unica valida per i playoff: Bari in semifinale grazie all’1-1 (poteva contare su due risultati su tre). Antenucci segnò alla mezzora su rigore concesso per “mani“ di Vantaggiato, la Ternana di Gallo fu irriducibile, pareggiò con lo stesso Vantaggiato grande ex di turno e nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Palumbo sfiorò la clamorosa vittoria nel finale. C’è poi un’altra gara molto più recente e significativa, stavolta molto positiva per le Fere. Era il 15 novembre 2020, stava iniziando la grande cavalcata dei record verso la Serie B della squadra di Lucarelli che vide nel Bari l’avversaria più concreta. Al “San Nicola“ i rossoverdi vinsero 3-1 con doppietta di Partipilo e gol di Furlan lasciando intendere di essere pronti a una clamorosa stagione.

Notiziario. Prosegue “blindata“ la preparazione della squadra di Breda. Dall’allenamento di ieri mattina al “Liberati“ non sono emerse particolari novità rispetto a quello precedente, se non che Favilli è rimasto del tutto ai box (come Sgarbi e Zuberek). Continuano a lavorare in modo differenziato Capuano, Marginean e Pyyhtia. Si presume dunque che il tecnico non potrà contare su nessun recupero rispetto alla gara di Piacenza, ovviamente a eccezione di quello di Casasola che ha scontato il turno di squalifica. Oggi allenamento alle 14.30, sempre a porte chiuse.

Qui Bari. La squadra biancorossa ha ripreso ad allenarsi ieri mattina all’antistadio del “San Nicola“ effettuando una seduta congiunta con il team Under 17. Per oggi è in programma un allenamento pomeridiano. Nella doppia sfida playout con la Ternana il tecnico Federico Giampaolo, che non possiede il patentino Uefa, potrà essere regolarmente in panchina. Per la sua deroga (fonte tuttobari.com) il club pugliese, al momento dell’ingaggio, aveva infatti chiesto alla Lega e ottenuto una durata estesa a 60 giorni. Dunque non ci sarà la necessità di ricorrere alla guida di Nicola Di Leo che è l’attuale preparatore dei portieri dell’Under 17 biancorossa.