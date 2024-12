La Ternana domina pure nel femminile. Woman premiata in Comune: "Portiamo in alto il nome della città"

Il rossoverde va fortissimo anche in Serie B femminile. La Ternana Women continua ad essere al comando della classifica e battendo nell’ultimo turno il Bologna che occupa la 4a posizione lo ha staccato di 8 lunghezze (quest’anno saliranno direttamente le prime tre). Con 11 vittorie su 12 gare la squadra del patron Stefano Bandecchi, allestita dal direttore generale Isabella Cardone e allenata da Antonio Cincotta sta confermando di poter ambire a pieno titolo alla massima serie, obiettivo che lo scorso campionato era sfuggito ai playoff. La prossima partita sarà sul campo della Vis Mediterranea, poi ci sarà una sosta di quasi un mese e alla ripresa andrà in scena la sfida-primato, in casa contro il Parma. Le calciatrici, lo staff e la dirigenza al completo hanno partecipato a Palazzo Spada all’evento per gli auguri di Natale, insieme alla Ternana Calcio rappresentata dal team manager Mattia Stante, dai calciatori Marco Capuano e Pietro Cianci. "In questa giornata – ha detto Paolo Tagliavento, amministratore delegato Ternana Women – la nostra squadra e la società si rendono conto di quello che rappresentano. Abbiamo stravolto il nostro modus operandi per esserci tutti. Chi viene a vederci (le partite interne si giocano al "Gubbiotti" di Narni, n.d.r.) può constatare quello che stanno realizzando le ragazze. Sulla nostra maglia ci sono lo stemma della città di Terni e il nome del tecnico con cui è iniziato il nostro percorso per raggiungere un obiettivo importante (il compianto Fabio Melillo, a cui è stato dedicato un sentito applauso, n.d.r.)". A margine, in merito al progetto stadio-clinica in cui la Ternana Women è direttamente coinvolta, Tagliavento ha annunciato che la prossima settimana incontrerà Stefano D’Alessandro presidente della Ternana Calcio. "E’ una bella giornata di sport – ha detto l’assessore comunale Marco Schenardi – di valori e di giovani impegnati a realizzare i propri sogni che in questo caso coincidono con le aspirazioni di una città. La Ternana Calcio e la Ternana Women sono le due realtà maggiori sportive del territorio ma gli auguri vanno a tutti gli atleti ternani, di tutte le discipline, perchè tutti meritano la stessa visibilità". Erano presenti anche gli assessori Marco Iapadre, e Viviana Altamura, con la presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli. Per il Coni c’era il delegato provinciale Fabio Moscatelli che ha detto: "E’ una giornata bellissima, ed è motivo di orgoglio che siano qui le due Società che rappresentano maggiormente il nostro territorio".

Torna il kit neonati. "Chi nasce a Terni nasce Fera" è lo slogan con cui la Ternana Women rilancia l’iniziativa. Dal 1° gennaio 2025 i genitori di bambino venuti alla luce al "Santa Maria" di Terni riceveranno un coupon ufficiale della "Nuova Fera" con cui si potrà ritirare presso il punto vendita "Macron" in viale Battisti il kit delle Fere.