La stand up comedy di “Turbopaolo“ a Perugia

Una nuova settimana ricca di proposte all’auditorium San Francesco al Prato per la stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti. Si riparte martedì alle 21 con la stand up comedy di “Turbopaolo 1000”, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Turbopaolo (nella foto), al secolo Paolo Sarmenghi, uno dei più divertenti comici nativi digitali diventato virale sui social grazie alla sua irriverenza, tra una laurea in giurisprudenza e ironia quotidiana. Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, adv, delfini e tutto quello che internet può farci venire in mente e a cui riesce a dar forma sono alcuni dei soggetti dei suoi sketch. E direttamente dallo sconfinato universo di Tik Tok arriva adesso sui palchi, con uno spettacolo comico ricco di ironia in pieno stile social media. Il tour è prodotto da Vivo Concerti, prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

E venerdì sempre alle 21 la stagione Sanfra prosegue con Federtco Buffa in “La milonga del fútbol“: un intreccio emozionante di sport e vita: con il suo stile narrativo unico, Buffa ci porterà nelle vite di tre mancini che hanno fatto la storia del pallone, Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi: tre campioni nati a un quarto di secolo di distanza l’uno dall’altro, legati da un filo rosso non solo calcistico, ma anche poetico e sociale, con storie potenti, intrise di romanticismo e italianità. A impreziosire il racconto, Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto. I biglietti sono in vendita su Ticketitalia