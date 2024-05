La stagione Baravai all’Anfiteatro Romano

Un’estate di musica, commedie, cultura e intrattenimento di qualità con la rassegna che ha rinnovato l’identità e la socialità di uno spazio rimasto a lungo in abbandono, l’Anfiteatro Romano di Terni: è qui che sta per sbarcare la quinta edizione di “Baravai“ , la rassegna organizzata dalla cooperativa Le Macchine Celibi che si prepara a una nuova stagione dopo un 2023 da record, con oltre 100.000 presenze. Declinato in 3 sezioni, il cartellone si articola in “Baravai Music“ dal 13 al 16 giugno, “Baravai Comedy“ dal 25 al 28 luglio e “Letz Festival“ dal 28 al 31 agosto, con molti appuntamenti a ingresso libero e un claim - “Spazi senza confini” – che testimonia una proposta trasversale, rivolta a un pubblico eterogeneo, con particolare attenzione alla dimensione più innovativa e contemporanea,

Ecco allora il programma. A dare il via alla stagione è Baravai Music. Si parte giovedì 13 giugno con “Teenage Dream“, la festa anni 2000 diventata un fenomeno di pubblico e social (vola già verso il tutto esaurito), seguita da tre concerti a ingresso libero: venerdì 14 il live de “Lo Stato Sociale“ (foto sotto), l’amatissimo collettivo bolognese, protagonista della scena indipendente italiana, sabato 15 giugno gli “Zero Assoluto“, punto di riferimento per un’intera generazione con brani come ’Svegliarsi la mattina’, ’Semplicemente’ e ’Per dimenticare’ e recenti collaboratori di Colapesce, Gazzelle e il produttore Federico Nardelli. Infine sabato 16 arrivano gli Ex Otago, freschi di pubblicazione del nuovo album “Auguri“ che segna il ritorno discografico dopo 5 anni. Mentre il Giardino continua a rimanere aperto e attivo, la programmazione sul main stage riparte a luglio con “Baravai Comedy“. Tra i nomi già annunciati ci sono Valerio Lundini (foto sopra) & i Vazzanikki che venerdì 26 presenteranno - “Innamorati della vita“, il nuovo disco in uscita in estate e Marco Travaglio, domenica 28, con lo spettacolo “I migliori danni della nostra vita - Seconda Stagione“.

Infine, per “Letz Festival“, sezione che guarda all’elettronica e all’underground italiano e internazionale, il primo artista annunciato è Apparat (DJ)m il 31 agosto: è ll’unica data nel Centro-Sud Italia per il musicista tedesco, da due decenni protagonista della musica elettronica contemporanea. In apertura Il Quadro di Troisi con l’ultimo album, “La commedia“. Prevendite dei biglietti su www.baravai-anfiteatro.com.

S.C.